Déi jonk Lëtzebuerger Triathleetin war schonn de leschte Weekend vun engem Auto ugestouss ginn. Si ass zum Gléck ouni gréisser Blessure bliwwen.

D'Eva Daniëls war wärend dem Vëlostraining vun engem Auto ugestouss ginn. Beim Accident huet si sech näischt gebrach, ma wéinst enger Gehirnerschütterung muss si eng Paus aleeën. D'Lëtzebuergerin hofft, am Oktober nees u Coursse kënnen deelzehuelen.

Duerch den Accident vum Eva Daniëls war de Weekend mam Bob Haller just ee Lëtzebuerger bei der Manche vun der Coupe du monde zu Valencia a Spuenien am Asaz. Iwwert d'Spintdistanz ass hien de 34. ginn an dat mat engem Réckstand vu knapp 2 Minutten op de Gewënner Manoel Messias aus Brasilien.

Schreiwes vun der FLTRI

Aujourd'hui avait lieu à 18h45 une manche de coupe du monde de Valence (Espagne) sur un format sprint.

Bob était le seul représentant Grand Ducal au départ. Il termine 34ème d'une course remportée par le bréslien Messias, devant l'espagnol Mola et l'américain McElroy.

Après une natation correcte à 30" des meilleurs, Bob intègre le 1er pack en vélo. Malgré une partie vélo nerveuse et dangereuse, il a réussi à maintenir un bon placement au sein du peloton. Il effectue une bonne première partie de course à pied, mais à partir du 3ème kilomètre il n' a pas été en mesure de maintenir l'allure. Son état de forme est bon, il reste quelques détails à régler.

La semaine prochaine il sera au départ de la coupe du monde de Karlovy Vary en République Tchéque sur un format distance olympique.

Gwen Nothum participait aujourd'hui à l'épreuve super G de Gérardmer sur un format super sprint eliminator explosif (300m/4km/1,4km).

Elle termine à une bonne 6ème place pour sa première expérience sur cette épreuve spectaculaire. L'an dernier Jeanne Lehair s'était imposée et Eva Daniëls avait terminé 3ème...les Vosges réussissent plutôt bien à nos luxembourgeoises.

Eva Daniëls s'est faite renverser dimanche dernier lors d'un entraînement vélo, elle a effectué différents examens médicaux qui ont confirmé qu'elle n'a rien de cassé mais des malaises, une fatigue importante, des courbatures...l'empêchent de s'entraîner convenablement. Nous devons donc modifier son programme de course et annuler sa participation aux coupes du monde de Valence et Karlovy Vary la semaine prochaine. Vraiment pas de chance puisqu'elle n'avait pas pu participer à la coupe du monde à Bergen la semaine dernière à cause d'une intoxication causée par une mauvaise qualité de l'eau lors de la bundesliga de Hanovre.



Jeanne Lehair va enchaîner les manches de superleague dans les semaines à venir. Notre numéro 39 au ranking mondial participera à la manche londonienne le week-end prochain puis la semaine prochaine à Munich, la suivante ça sera Malibu puis Toulouse le 2 octobre.