De BVB däerf bei Hannover 96 aus der 2. Liga untrieden. De Leandro Barreiro reest mat Mainz 05 bei de Regionalligist VfB Lübeck.

Den anere Lëtzebuerger Laurent Jans spillt doheem mat Waldhof Mannheim (3. Liga) géint Nürnberg aus der 2. Liga. Beim Match Hoffenheim géint Schalke spillen 2 weider Veräiner aus der Bundesliga géinteneen.

Den Titelverdeedeger RB Leipzig spillt doheem géint den Hamburger SV. Frankfurt hat Lousgléck a kritt et auswäerts mat de Stuttgarter Kickers aus der 5. Liga ze dinn. Zu Braunschweig kënnt et zu engem klengen Derby tëschent der Eintracht an dem VfL Wolfsburg.

Den 2. Tour am Iwwerbléck

FC Augsburg - Bayern München

TSG Hoffenheim - Schalke 04

Hannover 96 - Borussia Dortmund

SC Paderborn - Werder Bremen

Eintracht Braunschweig - VfL Wolfsburg

VfB Stuttgart - Arminia Bielefeld

RB Leipzig - Hamburger SV

Darmstadt 98 - Borussia Mönchengladbach

Union Berlin - 1. FC Heidenheim

SC Freiburg - FC St. Pauli

SV Elversberg - VfL Bochum

VfB Lübeck - Mainz 05

Stuttgarter Kickers - Eintracht Frankfurt

SV Sandhausen - Karlsruher SC

Jahn Regensburg - Fortuna Düsseldorf

Waldhof Mannheim - 1. FC Nürnberg