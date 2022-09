De Spuenier huet e bëssen iwwerraschend an der Aachtelsfinall géint den US-Amerikaner Frances Tiafoe a 4 Sätz verluer.

Et war déi éischt Néierlag vum Nadal am 23te Grand-Slam-Match vun dësem Joer. Virdrun hat hien d’Australian Open a Roland Garros jo gewonnen, an zu Wimbledon konnt hien an der Hallwerfinall net untrieden.

Um Enn huet den Tafoe mat 6:4, 4:6, 6:4 a 6:3 géint den Nadal gewonnen.