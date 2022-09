Nom schlechte Start an d'Bundesliga-Saison an der 1:4-Néierlag en Dënschdeg den Owend an der Champions League géint Donezk huet Leipzig reagéiert.

De Veräin trennt sech deemno vum Domenico Tedesco, deen zanter dem 9. Dezember 2021 op der Trainerbänk souz. Am Mee hat hie mat Leipzig nach den DFB-Pokal gewonnen. Wien d'Successioun vum Tedesco iwwerhuele soll, gouf nach net kommunizéiert. Ënnert anerem soll awer de fréiere BVB-Trainer Marco Rose zu de Favoritten zielen. RB Leipzig stellt Cheftrainer Domenico Tedesco mit sofortiger Wirkung frei. Auch die Co-Trainer Andreas Hinkel und Max Urwantschky werden von ihren Aufgaben entbunden. Über eine Nachfolgeregelung wird RB Leipzig zeitnah informieren. — RB Leipzig (@RBLeipzig) September 7, 2022