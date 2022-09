De Spuenier huet sech als leschten Halleffinalist qualifizéiert an trëfft lo op de Frances Tiafoe.

En Donneschden de Moien eiser Zäit konnt den 19 Joer ale Carlos Alcaraz sech no 5 Stonnen a 15 Minutte géint den Italiener Jannik Sinner a 5 Sätz behaapten, dat mat 6:3, 6:7, 6:7, 7:5 a 6:3. Am véierte Saz konnt den Alcaraz e Matchball vum Sinner ofwieren an dunn de Match sensationell dréinen.

An der Halleffinall trëfft den Alcaraz op de Frances Tiafoe, dee jo de Rafael Nadal eliminéiert hat.

Bei den Damme konnt sech d'Nummer 1 vum WTA-Ranking Iga Swiatek géint d'US-Amerikanerin Jessica Pegula an zwee Sätz mat 6:3 a 7:6 duerchsetzen an trëfft an der Halleffinall op d'Aryna Sabalenka.