12 Turnerinne wäerte Lëtzebuerg op der TeamGym-Europameeschterschaft vun e Mëttwoch un an der Arena vun der Coque vertrieden.

Do wäerte vill Leit um Rendez-vous sinn. D'Turnfederatioun rechent mat Minimum 2.500 Spectateuren. Eleng schonn aus Dänemark wäerte 500 Supporter fir Stëmmung suergen.

Zanter dem Ufank vun der Vakanz trainéiert d'Nationalekipp 3 Mol an der Woch, bis zu 6 Stonnen am Dag. Do kënnt nach e Stage vun enger Woch a Portugal derbäi. Iwwert dee Wee huet de Grupp sech technesch verbessert an ass zesummegewuess.

An dëser origineller a spektakulärer Kompetitioun ginn d'Eenzel-Bewäertungen zesummegezielt, fir d'Ekippeklassement opzestellen. Geturnt gétt um Buedem, dem Mini-Trampolin an um sougenannten Tumbling. Et muss ëmmer een aus der Grupp a Beweegung sinn, wat méi séier hannerteneen, wat besser.

E Mëttwoch um 19 Auer wäert eist Juniorinnen-Ekipp probéieren, ënnert déi 8 Éischt ze kommen a sech esou fir d'Finall ze qualifizéieren. Ouni Zweiwel en interessante sportleche Rendez-vous.

Lëtzebuerg gëtt representéiert duerch folgend Turnerinnen:

Thuy Lena

Brenner Kiara Lisa

Di Millo Aimée

Freitas Shanice

Marochi Paloma

Neves Roupar Sara

Njoya Maura

Pinto Carvalho Leticia

Read Emma

Riel Allison

Scheer Ella

Bistrup Sandhoj Frida