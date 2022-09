E Samschdeg ass den Optakt vum Handball-Championnat. D'Matcher kënnt Dir wéi gewinnt am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren.

Um 18 Auer starten d'Dammen an déi nei Saison. Zwee Matcher gi gespillt. Käerjeng kritt et mat Esch ze dinn an Diddeleng muss géint de Museldall untrieden.

Bei den Häre sinn et e Samschdeg den Owend dräi Partien. Um 20.15 Auer spillt Käerjeng géint Schëffleng, Déifferdeng géint Dikrech an Esch géint Diddeleng.

Livestream vu weidere Matcher aus der Axa League an der RTL Sport Live Arena

Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena