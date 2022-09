D'Polin huet d'Ons Jabeur an der Finall vun de US Open zu New York an zwee Sätz geklappt.

E Samschdeg den Owend huet sech am Tennis d'Iga Swiatek bei de US Open deen drëtte Grand-Slam-Titel an hirer Karriär geséchert. D'Nummer 1 vun der Welt huet hir Géignerin Ons Jabeur iwwer wäit Deeler vun der Partie dominéiert, ma d'Schlussphas vum Match war ganz serréiert. Um Enn gewënnt d'Polin an 2 Sätz mat 6:2 a 7:6 (7:5).

D'Swiatek ass déi éischt Spillerin aus Polen, déi de Klassiker vu Flushing Meadows gewënnt. 2020 an 2022 huet si schonn d'French Open gewonnen. D'Ons Jabeur muss dogéint weiderhin op hir éischt Victoire bei engem Grand Slam waarden. Dëst Joer hat si och schonn d'Finall zu Wimbledon verluer. Vun e Méindeg un ass si duerch hir Leeschtung zu New York awer déi nei Nummer 2 op der Welt.

D'Iga Swiatek ass däitlech besser an de Match komm. Si huet hiren éischte Service duerchbruecht an duerno ass hir direkt e Break gelongen. Duerno huet d'Polin der Tunesierin nach zwou weider Kéieren den Opschlag ofgeholl, sou datt de Saz no 31 Minutte kloer mat 6:2 un d'Nummer 1 vun der Welt gaangen ass.

Och am Ufank vum zweete Saz huet d'Ons Jabeur, déi elo zwar besser gespillt huet, keng Léisunge géint dat staarkt Spill vum Iga Swiatek fonnt. D'Tunesierin huet deels verzweiwelt gewierkt, war hektesch an ass einfach net an d'Ballwiesselen erakomm. Esou louch d'Nummer 5 vun der Welt am Arthur Ashe Stadium séier mat 0:3 hannen. Duerno koum et dunn allerdéngs zu engem Broch am Spill vum Swiatek, sou datt d'Jabeur op 4:4 ausgläiche konnt. D'Polin huet duerno ëm all Punkt gekämpft an um Enn den zweete Saz am Tiebreak mat 7:6 (7:5) an domadder och de Match gewonnen.

D'Iga Swiatek ka sech iwwert e Präisgeld vun 2,3 Milliounen US-Dollar freeën. Fir d'Ons Jabeur gouf et 1,3 Milliounen US-Dollar.