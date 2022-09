An der Liichtathletik realiséiert de Yonas Kinde een neie Rekord iwwer 10 Kilometer op der Strooss.

De Lëtzebuerger gëtt bei enger Course an Holland den Drëtten, dat an 29 Minutten an 30 Sekonnen.

De Yonas Kinde vum Celtic war domat 27 Sekonne méi séier wéi den ale Rekord vum Bob Bertemes.