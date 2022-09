Dëse Weekend gouf déi nei NFL-Saison lancéiert, bei där et eng ganz Partie knapp Matcher gouf.

Buffalo Bills - Los Angeles Rams 31:10

Zum Optakt vun der NFL Saison konnten d'Bills am Spëtzematch direkt iwwerzeegen. Mat enger staarker Defense an dem Quarterback Josh Allen hunn d'Bills virun allem am 4. Véierel mat zwee Touchdowns de Match géint den Titelverdeedeger dominéiert. Den Josh Allen war dësen Owend fir 4 Touchdowns responsabel. De Stefon Diggs huet mat aacht Catches fir 122 Yards a mat engem Touchdown och zu den Top-Spiller gehéiert. Nächst Woch mussen d'Bills géint d'Tennessee Titans untrieden.

New York Giants - Tennessee Titans 21:20

Mam neien Head Coach Brian Daboll konnten d'Giants direkt eng knapp Victoire feieren. D'Tennesse Titans haten d'Partie an der éischter Hallschent mat 13:0 am Grëff. Mat enger iwwerzeegender Performance vum Saquon Barkley mat 194 Yards, engem Touchdown an enger 2-Point-Conversion konnte si de Match dréinen. D'Giants kréien nächst Woch Besuch vun de Carolina Panthers.

FINAL: The Giants come back and win their season opener. #NYGvsTEN pic.twitter.com/F6zZYyOYdk — NFL (@NFL) September 11, 2022

Las Vegas Raiders - Los Angeles Chargers 19:24

Bei den Chargers ass d'Revanche gegléckt. Nodeems si déi lescht Saison sech zweemol géint d'Chargers an der Verlängerung misse geschloe ginn, konnte si sech de Weekend mat hirem staarke Quarterback Justin Herbert an hirer nei forméierter Defense d'Victoire géint d'Raiders sécheren. Den Justin Herbert huet mat 26 vu 34 Passe fir 279 Yards an fir dräi Touchdowns gesuergt. Den Neizougang Khalil Mack huet mat dräi Sacks och op sech opmierksam gemaach. D'Raiders konnte no engem 3:17 Réckstand net méi zeréckkommen, sou dass d'Victoire un d'Chargers geet. D'Chargers spillen d'nächst Woch géint d'Kansas City Chiefs.

FINAL: Justin Herbert throws for 3 TDs and the @chargers start the season with a win. #LVvsLAC pic.twitter.com/vd8UTEzoxu — NFL (@NFL) September 11, 2022

D'Resultater am Iwwerbléck

Buffalo Bills - Los Angeles Rams 31:10

New Orleans Saints - Atlanta Falcons 27:26

Cleveland Browns - Carolina Panthers 26:24

San Francisco 49ers - Chicago Bears 10:19

Pittsburgh Steelers - Cincinnati Bengals 23:20

Philadelphia Eagles - Detroit Lions 38:35

Indianapolis Colts - Houston Texas 20:20

New England Patriots - Miami Dolphins 7:20

Balimore Ravens - New York Jets 24:9

Jacksonville Jaguars - Washington Commanders 22:28

New York Giants - Tennessee Titans 21:20

Kansas City Chiefs - Arizona Cardinals 44:21

Las Vegas Raiders - Los Angeles Chargers 19:24

Green Bay Packers : Minnesota Vikings 7:23

Tampa Bay Buccaneers - Dallas Cowboys 19:3

An der Nuecht op en Dënschden um 2:15 eiser Zäit spillt de Russell Wilson mat den Denver Broncos géint säin ale Club Seattle Seahawks.