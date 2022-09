Wann een American Football héiert, dann denkt een ëmmer un d'USA, ma och zu Diddeleng gëtt dës Sportaart praktizéiert.

E Sonndeg de 25. September gëtt zu Diddeleng am Stade John F. Kennedy wéi all Joer de Steel Bowl en American Football Tournoi organiséiert. D'Géignerkippe kommen aus de Nopeschlänner an d'Matcher daueren allkéiers zwee Mol 30 Minutten. Um 11:00 Auer spillen d'Diddeleng Steelers géint d'Saarlouis Saints. D'Bisons Besançon spillen dann um 12:30 Auer géint d'Brussels Tigers. De Match em déi drëtt Plaz an ëm déi éischt Plaz ginn dann um 15:30 an um 17:00 Auer gespillt.

Niewent dem American Football gëtt dann och nach de Flag Football gespillt. Do trieden d'Diddeleng Steelers um 14:00 Auer géint d'Merzig Mustangs un.

D'Präisverdeelung wäert viraussiichtlech um 18:30 Auer sinn.