Fir d'U19 vum RFCUL stoung e Mëttwoch den Owend den Allersmatch géint den AIK Solna aus Schweden um Programm

Beim éischten Optrëtt vum Racing an der UEFA Youth League gouf et fir d'Ekipp aus der Stad am éischte vun zwee Matcher näischt ze huelen. Duerch dräi Goler vum Andersson a weidere Goler vum Sanyang an Aviander wënnt den AIK Solna um Enn virun den eegene Spectateure mat 5:0 a geet sou mat engem klore Virdeel an de Retourmatch zu Lëtzebuerg.

Dëse gëtt de 5. Oktober um 19.00 Auer gespillt.