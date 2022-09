Fir Norwich City gouf et mam Lëtzebuerger Nationalspiller eng 3:2-Victoire an domat wichteg dräi Punkten.

E Mëttwoch den Owend stoung an der englescher Championship den 10. Spilldag um Programm. Dobäi huet sech Norwich City no de Goler vum Sargent a Pukki (2) mat 3:2 géint Bristol City duerchgesat. Den Danel Sinani gouf an der 76. Minutt agewiesselt.