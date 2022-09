En Donneschdeg den Owend stoung den zweete Spilldag vun der Gruppephas an der Europa League um Programm.

Beim SC Freiburg leeft weiderhin alles no Plang. Net nëmmen an der Bundesliga hu si e gudde Start erwëscht, ma och an der Europa League wëssen d‘Jonge vum Trainer Christian Streich ze iwwerzeegen. 2 Matcher, 2 Victoiren: den Donneschdeg den Owend konnte si sech kloer mat 3:0 géint Olympiakos Piräus duerchsetzen.



Eng Iwwerraschung gouf et am Match tëscht Monaco a Ferencvaros. D‘Ekipp aus der Ligue 1 huet sech hei nämlech iwwerraschend mat 0:1 misse geschloe ginn. De Vecsei huet den decisive Gol fir d‘Ungare geschoss.



Donieft gouf et awer nach eng weider fauschtdéck Iwwerraschung. Midtjylland aus Dänemark huet Lazio Roum mat 5:1 iwwerrannt. Domat hunn am Grupp F elo alle 4 Ekippen 3 Punkten um Konto.



D‘Union Saint-Gilloise mam Lëtzebuerger Nationalgolkipp Anthony Moris wënnt en Donneschdeg mat 3:2 géint Malmö a wënnt domat och den zweete Match an der Gruppephas. Si sinn elo punktgläich mat Braga, déi hirersäits mat 1:0 géint Union Berlin gewonnen hunn.

