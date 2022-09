Nodeems de Lëtzebuerger Nationalspiller bei Sparta Rotterdam net méi vill Spillpraxis krut, ass hie lo bei Waldhof Mannheim am Asaz.

Knapps ee Mount spillt de Laurent Jans elo bei Waldhof Mannheim a war no véier méigleche Matcher véier Mol vun Ufank un dobäi. Dat no enger Zäit, wou hie bei Sparta Rotterdam net méi sou vill gespillt hat. Wéi de Kapitän vun der Lëtzebuerger Nationalekipp sech zu Mannheim agelieft huet, seet eis de Sam Rickal.

Laurent Jans zu Mannheim/Reportage Sam Rickal

No Waasland Beveren, dem FC Metz, SC Paderborn, dem Standard vu Léck a Sparta Rotterdam ass Waldhof Mannheim dem Laurent Jans seng sechste Profistatioun am Ausland. Sech nei an engem Veräin ze integréieren, ass fir de 85-fache Lëtzebuerger Nationalspiller deemno keng nei Erfarung. Gutt agelieft huet hie sech allefalls.

Zu Mannheim hat sech de Laurent Jans méi Spillzäit erhofft an déi huet hie bis elo och kritt. Vu véier méigleche Matcher stoung hie véier Mol an der Onze de Base. Bei senger Premiere am Trikot vun de Waldhöfer konnt hie souguer ee Gol virbereeden. Deemno ass hien och zefridde mat senger Ufankszäit zu Mannheim.

D'Zil fir Mannheim ass dëst Joer den Opstig. No aacht Matcher steet d'Ekipp vum Laurent Jans mat dräi Punkte Retard op d'Opstigsplazen op Plaz 8. D'Konkurrenz, fir dat grousst Zil z'erreechen, ass grouss an trotzdeem wëllen de gebiertegen Éisleker a seng Ekipp sech emol virun allem op sech konzentréieren.

Ier dann déi lescht Matcher mat der Nationalekipp an der Nations League um Programm stinn, geet et fir de Laurent Jans a Waldhof Mannheim elo emol de Weekend doheem géint Wehen Wiesbaden.