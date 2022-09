Wéi de Schwäizer Tennisstar op Instagram matgedeelt huet, wäert de "Laver Cup" déi nächst Woch zu London säi leschten ATP-Event sinn.

Hie wäert weider Tennis spillen, mä Grand Slams wäerten net méi dozou gehéieren.

De Roger Federer huet 41 Joer an en huet iwwer 1.500 Matcher an de leschte 24 Joer gespillt. Dat hätt och Spueren u sengem Kierper hannerlooss. Hie wäert et vermëssen op der Tour ënnerwee ze sinn, ma de selwechten Ament hätt hie vill ze feieren. E besonnesche Merci geet u seng Fra Mirka, déi hien all Minutt ënnerstëtzt hätt.

Hie gëtt vu villen Experten a Fans als de beschten, oder ee vun de beschten Tennisprofie vun allen Zäiten ugesinn.

Hie stoung alles an allem 310 Wochen un der Spëtzt vun der Tennisweltranglëscht, dovun och de Rekord vun 237 Wochen um Stéck. Bei de Grand-Slam-Turnéier steet hie mat 20 Victoiren op Plaz 3 an der éiweger Ranglëscht, hannert dem Rafael Nadal (22) an dem Novak Djokovic (21). De Federer huet bis elo 103 Eenzel- an 8 Duebeltitele gewonnen.

De sympathesche Schwäizer gouf dann och 5 mol zum Weltsportler vum Joer gewielt, sou dacks wéi keen anere Sportler.