De Schwäizer wäert nach een Turnéier zu London spillen, éier hien d'Tennisrackett aus der Hand wëll leeën.

Nëmmen 10 Deeg nodeems d'Tennisikon Serena Williams bei den Dammen e Schlussstréch ënnert hir Karriär gezunn huet, war et en Donneschdeg d'Annonce vum Roger Federer, nom Laver Cup déi nächst Woch zu London, d'Rackett un de berüümten Nol ze hänken. Dem fréiere Lëtzebuerger Tennisspiller Gilles Muller an dem zwanzegfache Grand-Slam-Gewënner aus der Schwäiz hir Weeër hu sech an all deene Joren um Profi-Circuit och ëmmer nees gekräizt.

Tennis Roger Federer / Reportage Franky Hippert

De Kierper vum Roger Federer huet no 24 Joer op der Profitour am Tenniszirkus net méi matgemaach. Fir de Gilles Muller war et kloer, datt de Moment vum Récktrëtt elo eng Kéier géif kommen. De Spiller vu Basel huet an all deene Joren awer ni vergiess, vu wou hien hierkënnt.

Gilles Muller: "Wat en am Beschte beschreift, ass, datt hien total entspaant, an total mat de Féiss um Buedem bliwwen ass. De Mënsch, wéi en am Vestiaire war, war ëmmer ganz relax, ganz fein mat jidderengem an ëmmer respektvoll. An ech mengen, et huet ee jo och ëmmer gemierkt, datt hien iwwerall op der Welt beléift war. Et gouf keng Arena, wou d'Zuschauer net fir de Federer waren, ech mengen ech hunn dat jo och selwer e puermol gespuert."

Fënnefmol huet de Gilles Muller géint de Roger Federer gespillt, anescht wéi géint déi aner Ikon aus dem Härentennis Rafael Nadal, konnt den 39 Joer ale Lëtzebuerger ni géint de Schwäizer gewannen. Am Nooste war de Spiller vun der Spora wuel 2008 an der Véierelsfinall bei den US-Open un enger Victoire.

Gilles Muller: "Wat ech e bësse Schued fannen, ass, datt ech et ni fäerdeg bruecht hunn, eng gutt Leeschtung géint hien op den Terrain ze bréngen. Iergendwou war de Respekt einfach ze grouss. Ech hunn et ni fäerdeg bruecht, de ganze Courage mat op den Terrain ze bréngen."

Déi Fro, déi lo natierlech opkënnt, ass, ob de Roger Federer de gréissten Tennisspiller vun allen Zäiten ass?

Gilles Muller: "Wann een elo just d'Resultater kuckt, muss ee soen "Nee"! Et sinn der jo elo Zwee, déi virun him sinn, wat d'Grand-Slammen ugeet. Mä firwat awer vill Leit hien als Gréisste gesinn, ass, well hien dat Ganzt lancéiert huet, an a mengen Aen ass hien dee Beschte vun allen Zäiten, mä och do rëm net nees just wéinst der Leeschtung um Terrain."

310 Woche stoung ee vun de wuel elegantste Spiller, wat de Spillstil ugeet, un der Spëtzt vun der Tennisweltranglëscht. De Papp vu véier Kanner, zweemol Zwillingen, huet 103 Tournoien am Eenzel gewonnen, 1.251 Mol ass de Roger Federer aus Gewënner vum Terrain gaangen, beim Laver Cup d'nächst Woch ass et da fir d'Lescht. Ob zu London dann de Match gewonnen oder verluer gëtt, ass dee Moment just Zweetrangeg.