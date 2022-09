De 46. Walfer Vollekslaf ass erëm "normal". Dat heescht, et gi keng Restriktiounen, keng Masken an och keng Limitatioun, wat d’Zuel vun de Leefer ugeet.

Och wann ëmmer eng Rei vun den Elittesportler um Rendez-vous ass, esou ass a bleift et awer e Vollekslaf, wou jidderee soll a ka matmaachen.

Besonnesch déi Jonk sinn ugeschwat. E reduzéierte Parcours vu 5,5 km ass virgesinn fir Junioren. Am Challenge Marc Savic moossen d'Sektioune vun der LASEL sech.

Et gëtt och e Mini-Laf fir déi ënner 12 Joer. Si lafen awer a Gruppen, wat besonnesch en Duercherneen op der Arrivée verhënnert.

Et wäert och eng Garderie do sinn, wou déi méi kleng Kanner bis 8 Joer versuergt ginn, wärend hir Elteren um Parcours sinn.

Wie sech virum 19. September umellt, kritt säin Dossard heemgeschéckt. Duerno muss dir den Dossard am Centre Cultural Prince Henri ewechhuelen.

Eng extra Invitatioun geet un d'Flüchtlingen, hir Participatioun ass gratis.

An da gëtt et wéi all Joers e Walfy an dat ass dës Kéier déi fréier professionell Cyclistin Chantal Hoffmann, si war an ass en Team Player. An duerfir verbënnt si hir Participatioun och mat engem Opruff fir e gudden Zweck.