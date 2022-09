Fir de Public op d'Wichtegkeet vun der Inclusioun duerch de Sport opmierksam ze maachen, gëtt de "24 Stonnen Dribbel Marathon duerch d'Land" organiséiert.

D’Athlete vu Special Olympics Lëtzebuerg huelen d’Erausfuerderung un, mat engem Basketball 24 Stonne laang duerch d’Land ze dribbelen.

Special Olympics Luxembourg ass d'Sportfederatioun, déi all Mënsche mat enger intellektueller Behënnerung d’Méiglechkeet bitt eng adaptéiert kierperlech Aktivitéit auszeüben, reegelméisseg Trainingsprogrammer ze verfollegen an un de Kompetitiounen deelzehuelen, déi hire Fäegkeeten entspriechen. Bei dëser Geleeënheet wäerten d’Sportler mat enger intellektuell Behënnerung vill Sportler a Perséinlechkeeten ënnerstëtzen, déi si an hirer Erausfuerderung ënnerstëtzen fir 24 Stonne laang mat engem Basketball uechter d'Land ze dribbelen, sief et zu Fouss, op der Strooss, am Bus, am Tram oder am Zuch.

Um Freideg géint 17.30 Auer war d’Arrivée vum Basketball mat engem Fallschierm um Parking vun der Schwämm vu Veianen, den Transfert gouf vum Parking op d'Schlass mat Schlittenhënn gemaach.

Um 18 Auer war den offiziell Depart beim Veianer Schlass.

Weidere Programm um Freideg:

20h30 Dikrech, Plaz bei der Kierch

23h45 Larochette, Sportshal

Samschdeg 17. September

01h45 Miersch, Mëchelsplaatz

04h30 Walfer, Fussballsterrain

06h00 Funiculaire Pafendall, Circuit dréi Eechelen, Tram a Richtung Lëtzebuerg bis op d'Gëllen Fra

09h45 Déifferdeng Place des Alliées

12h30 Circuit Skoda TDL, Pabeier bierg (rue Albert Unden) to the Finish

14h00 Beetebuerg, Beetebuerger Park

16h30 Hesper, Park Hesper

Den Ofschloss vum Parcours gëtt Samschdes, de 17. September vu 16 Auer un am Hesperpark organiséiert.

Special Olympics Luxembourg empfänkt vill Éieregäscht, déi sech och ugemellt hunn, nieft eisen Athleten a Sportler (Basketball Spiller vun den Basket Veräiner aus dem Land) den Challenge unzegoen, laanscht de Parcours oder bei der Arrivée am Hesper Park.