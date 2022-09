Um Samschdeg war et de leschten Dag an der Coque um Kierchbierg vun den European Championships am TeamGym.

Virun enger beandrockender Kuliss, eleng schonn aus Dänemark hu ronn 500 Supporter fir Stëmmung gesuergt, stoungen um Samschdeg d'Entscheedunge bei de Senioren um RDV. Bei den Dammen ka sech Schweden mat 55.100 Punkten virun Island an Dänemark duerchsetzen. D'Lëtzebuerger Juniorinnen hunn et am Virfeld net an d'Final gepackt gehat. Fir si war et awer nawell eng immens Erfarung an der Coque kenne mat dobäi ze sinn.