E war de perfekten Optakt an déi nei Saison fir d'Lëtzebuerger Karateka.

An der Kategorie vun der Jenny Warling, ënner 55 Kilo, waren 18 Athletinnen um Depart. Duerch déi gutt Placéierung vun der Lëtzebuergerin hat dës an den éischten zwou Ronnen e Fräilous a konnt sech an der drëtter Ronn kloer mat 6:0 géint Daiana Vancsa aus Ungarn duerchsetzen.

An der Halleffinall huet mat der Zsofia Baranyi eng weider Ungarin gewaart, déi aktuell och den Titel vun der U21-Eurpameeschteg huet. Ma och hei goung de Match un d'Jenny Warling, dëst Kéier mat 9:4. Eng knapp Victoire gouf et dunn an der Finall vun der 25. Editioun vum Budapest Open géint déi Däitsch Mia Bitsch. Hei huet d'Lëtzebuergerin sech 4:3 behaapt.