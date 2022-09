Duerch déi héich Victoire bleift Hesper an der Tabell um F91 drun. Den éischte Succès vun der Saison gouf et fir Hueschtert bei der Jeunesse.

Am nationale Futtball stoung um Sonndeg de 7. Spilldag um Programm.

Am Stade Jos Nosbaum huet Diddeleng kloer mat 4:0 géint d'Etzella gewonnen. Den F91 war direkt an der Partie an huet de Gäscht keng Chance gelooss. No 15 Minutten hat den Hadji schonn 2 Goler markéiert. Déi weider Goler sinn op de Kont vum Magno a vum Bojic an der 2. Hallschent gaangen.

Hesper huet sech och duerchgesat an d'Fola mat 8:1 iwwerrannt. De Philippe hat d'Heemekipp no 21 Minutten a Féierung bruecht. Virun der Paus huet de Stolz per Eelefmeter de Virsprong verduebelt. De Philippe huet direkt nom Säitewiessel den 3:0 markéiert. D'Fola koum beim 3:1 duerch de Correia nach emol erun. Hesper huet dono awer weider no vir gespillt. De Stolz, de Philippe mat sengem drëtte perséinleche Gol an de Malget hunn innerhalb vu 7 Minutten de Virsprong op 6:1 ausgebaut. De Swift huet net opgehalen an de Stolz mat engem weidere Gol an de Morabit hu fir d'Endresultat gesuergt.

Munneref huet sech doheem mat 0:1 géint Déifferdeng misse geschloe ginn. De Franzoni hat an der 13, Minutt den éischten an eenzege Gol vun der Partie fir d'Gäscht geschoss.

D'Jeunesse huet géint den Tabelleleschten Hueschtert mat 1:2 de Kierzere gezunn. An der 1. Hallschent si keng Goler gefall. No der Paus sinn d'Gäscht duerch den Amehi an den Touré bis zur 60. Minutt 2:0 vir komm. Kuerz drop konnt de Larrière awer verkierzen. Bis zum Schluss sollt et awer bei dem Resultat bleiwen.

Donieft huet Wolz doheem géint de Racing 1:1 gläich gespillt. D'Gäscht sinn duerch de Buch an der 74. Minutt a Féierung gaangen. Mat der leschter Aktioun vum Match huet de Lusala mat engem Eelefmeter de Match nach ausgeglach.

E 0:0-Remis gouf et tëschent Rouspert a Stroossen. Am Match Käerjeng géint Péiteng hu sech d'Gäscht mat 1:0 behaapt. De Gol huet den Abreu markéiert.

Um 18:30 Auer gëtt de Match tëschent dem Progrès Nidderkuer a Monnerech ugepaff.

