De Weekend stoung den zweete Spilldag an der NFL um Programm. Dobäi koum et zu zwou groussen Ophueljuegten, mat engem Succès fir d'Miami Dolphins.

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 20:10

Fir den Tom Brady a seng Bucs goung et schonn direkt um zweete Spilldag géint den Divisional Rival an den Angschtgéigner aus New Orleans, géint d'Saints. Déi éischt dräi Quarter ware vun den Defensen dominéiert, esou datt et an der Paus 3:0 fir d'Saints an um Enn vum drëtte Quarter 3:3 stoung. A ganz zum Schluss vun eben dësem Véierel koum et zu méi onschéinen Zeenen um Terrain an no enger kierperlecher Ausernanersetzung goufen de Mike Evans, Receiver vun de Bucs, an de Marshon Lattimore, Cornerback vun de Saints, fréizäiteg an d'Dusch geschéckt. Dës Situatioun huet de Match op d'Kopp gestallt an et waren d'Bucs, déi de Verloscht vun hirem Starreceiver besser verkraafte konnten. Well ganzer 17 Punkten, dovunner 7 vun der Verdeedegung duerch e Pick Six, konnte si op d'Tafel bréngen. D'Saints konnten dräi Minutte viru Schluss zwar nach eng Kéier op 20:10 verkierzen, ma méi no eru konnte si awer net kommen.

New England Patriots - Pittsburgh Steelers 17:14

Et war e spezielle Match tëscht zwou vun de gréisste Franchisen an der Geschicht vun der NFL. Well et ass déi éischte Kéier zanter 22 Joer, datt an dësem Duell weder en Tom Brady nach e Ben Roethlisberger um Terrain stoungen. Vun Ufank u war an dësem Match kloer, wie gewanne wollt. Esou sinn d'Patriots schonn am éischte Quarter mat 3:0 a Féierung gaangen. Am zweeten an am drëtte Quarter sollt sech un dësem Bild net vill veränneren. Esou konnten d'Patriots béid Quarter mat 7:3 fir sech entscheeden, esou datt si an déi lescht Véierelsstonn 17:6 am Avantage waren. Fir vill Spectateure war d'Mass domadder no dräi Véierels vum Match gelies, allerdéngs hunn d'Steelers am leschte Quarter nach eng Kéier opgedréint an dëse mat 8:0 zu hirem Gonschten entscheet. Um Enn sollt et allerdéngs net duergoen, soudatt d'New England Patriots mat 17:14 bei de Pittsburgh Steelers gewanne kënnen.

Miami Dolphins - Baltimore Ravens 42:38

Ganzer 80 Punkten an e risege Comeback vun den Dolphins kruten d'Fans zu Baltimore gebueden. No den éischten dräi Quarter stoung et 35:14 aus der Siicht vun de Ravens, mä dunn koum de Véierel vun de Dolphins. Am leschte Quarter hunn d'Dolphins vu Miami nach eng Kéier opgedréint an all hir Kraaft mobiliséiert, soudatt si am véierte Quarter 28 Punkte markéiere konnten. D'Ravens konnte just 3 Punkten am véierte Véierel markéieren, soudatt si et fäerdeg bruecht hunn, de Match no engem 21-Punkte-Virsprong aus der Hand ze ginn. Dobäi hunn d'Dolphins et fäerdeg bruecht, all Kéiers wa si gepunkt hunn, de Ball bis an d'Endzon ze bréngen, wat an der NFL net esou dacks virkënnt.

All d'Resultater am Iwwerbléck

LA Chargers - Kansas City Chiefs 24:27

Miami Dolphins - Baltimore Ravens 42:38

New York Jets - Cleveland Browns 31:30

Washington Commanders - Detroit Lions 27:36

Indianapolis Colts - Jacksonville Jaguars 0:24

Tampa Bay Buccaneers - New Orleans Saints 20:10

Carolina Panthers - New York Giants 16:19

New England Patriots - Pittsburgh Steelers 17:14

Atlanta Falcons - LA Rams 27:31

Seattle Seahawks - San Francisco 49ers 7:27

Cincinnati Bengals - Dallas Cowboys 17:20

Houston Texans - Denver Broncos 9:16

Arizona Cardinals - Las Vegas Raiders 29:23

Chicago Bears - Green Bay Packers 10:27

An der Nuecht op den Dënschdeg spillen nach d'Titans géint d'Bills an d'Vikings géint d'Eagles.