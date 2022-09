Experte si sech eens, datt de Carlsen Ueleg an d'Feier gegoss huet an hie mat sengem Verhalen eng Hexejuegd, zum Nodeel vum Niemann, provozéiere kéint.

Nodeems den Niemann am September géint den dänesche Weltmeeschter Carlsen gewonnen hat, an dësen dem jonken Amerikaner, ouni et auszeformuléieren, eng Bedruchsmasch unhänke wollt, gouf e Méindeg e weidert Kapitel an dësem Sträit geschriwwen. Wou béid Spiller an engem Online-Turnéier, deen nëmme mat héichklassege Spiller besat war, openeen treffe sollten, huet de Carlsen direkt nom éischten Zuch d'Partie opginn. Hien hëlt awer ëmmer nach um Turnéier deel.

Allerdéngs huet de Carlsen d'Wuert Bedruch am Zesummenhang mat der éischter Partie géint den Niemann nach ni an de Mond geholl. No senger Néierlag géint den Amerikaner huet hie just op Twitter geschriwwen, datt hie sech aus dem Turnéier zréckzéie wäert an hien huet e Video online gesat, an deem de Futtball-Trainer Jose Mourinho interviewt gëtt a seet, datt hie léiwer net äntwere géif, well hie soss a grouss Schwieregkeete komme kéint an hien net a Schwieregkeete komme wéilt.

Den éischte Match tëscht Carlsen an Niemann huet fir vill Opreegung gesuergt, well den Niemann eng Ouverture, déi de Carlsen nach ni gespillt hat, perfekt gekontert hat.