Ëmmer méi Leit entdecken de Klammsport fir sech – och a besonnesch dobaussen an der Natur.

Naturschutz vs. nei Klammgebidder/Reportage Annick Goerens

RTL-News: Nohalteg dobausse klammen - "Mir brauchen nei Klammsitten"

Hei am Land gëtt et just eng eenzeg Plaz, fir um Fiels ze klammen, nämlech an der Wanterbaach zu Bäerdref. Deementspriechend ass de Site vill belaascht an dofir proposéiert d'Klammfederatioun FLERA, fir weider Plaze fir de Sport opzemaachen. Wéi stinn d'Autoritéiten zu dëser Iddi?

Et zitt ëmmer méi Touristen, ma och Lëtzebuerger an d'Natur. Déi kleng Schwäiz am Mëllerdall ass e beléiften Unzéiungspunkt a ganz besonnesch d'Wanterbaach zu Bäerdref ass staark frequentéiert. Wanderer, Mountainbiker, Trailrunner an och Klëmmer. Wéi kuckt de lokale Fierschter op de Klammsport?

"Et muss een ervirsträichen, dass de Site immens propper ass. Dat heescht, mir hunn et mat enger Clientèle hei ze dinn, déi awer zimmlech Naturbewosst ass. [...] Punkto Naturschutz ass et esou, dass mer an de Fielse klammen. Sportklamme mat dem richtege Material ass schounend, an deem Sënn och fir de Fiels. [...] Et gi kleng Problemer mat Erosioun um Buedem. Dat ass awer och mat der Quantitéit u Leit ze erklären", esou de Frank Adam, Fierschter vu Bäerdref.

De regionalen Tourismusbüro zielt pro Joer eleng 160.000 Leit, déi um Mëllderall-Trail hiken an dee féiert och laanscht de Klammsecteur. D'Klammfederatioun huet eng Rei méiglech nei Klammgebidder am A. Zum Beispill am Maartbësch – wou och schonn an den 80er geklomme gouf. Och dee Site gehéiert der Gemeng Bäerdref.

"An eiser Gemeng, dat muss natierlech analyséiert ginn, och mat de Fachleit oder déi Leit, déi um Terrain si vun der FLERA. Awer virun allem musse mer do och den Accord kréie vum Environnement. Mir sinn an enger sensibeler Zon hei. An enger Natura-2000-Zon. [...] Wat natierlech eis méi géing interesséieren, wier, wann iwwerhaapt d'Kloterzeen am Land vläicht nach géing potentiell Sitte kréien, och an anere Gemengen. Dat géif eis bëssen den Drock huele vun eisem eenzege Site hei am Land.", seet de Joé Nilles, Buergermeeschter vu Bäerdref.

Bis ewell huet d'Klammfederatioun nach keng offiziell Demande gemaach. Ma op ville Plaze wier et souwisou schonn onméiglech wéinst nationalen an europäeschen Naturschutzgebidder.

"Et muss ee kucken, wéi sech dat op Liewensraim 8220, Silikatfielsen, ob et dohi geet. Wéi eng Aarten do virkommen, ob do e Wander-Fallek britt, ob do een Uhu britt, ob do déi Fielsen-Vegetatioun ass, ob do ganz seele Faren [op Däitsch: Farn n.d.l.r.] sinn... also do muss ee wierklech schonn am Detail kucken, wann den Dossier bis do ass, ob et ee Site ass, deen iwwerhaapt a Fro kéim. A wann en dann eventuell a Fro kéim, muss een natierlech nach Etüde maache vum Impakt vun deenen Aktivitéiten.", erkläert d'Sandra Cellina vun der Natur- a Bëschverwaltung.

Schonn eleng fir d'Impakt-Etüden a fir all d'Donnéeën ze sammelen, brauch een op d'mannst 1 Joer. Nei Klammsitten am Grand-Duché sinn deemno emol net fir haut a muer.