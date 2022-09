En Dënschdeg am fréien Owend ass déi Lëtzebuerger Futtballnationalekipp zu Istanbul an der Tierkei ukomm.

De Vol an den Transfert an den Hotel sinn ouni Problemer verlaf, esou datt den Nationaltrainer Luc Holtz sech voll op dat Sportlecht ka fokusséieren.

E Mëttwoch den Owend ass den Training am Fatih Terim Stadion, dëst direkt no der Pressekonferenz an en Donneschdeg ass de Match géint e Leader vum Grupp 1 aus der Liga C. Am Aller-Match gouf et Ufank Juni eng 0:2-Defaite géint d'Tierkei.