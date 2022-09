Mat dësem Präis solle Spiller geéiert ginn, déi sech fir d'sozial Integratioun, fir eng nohalteg Entwécklung vum Planéit oder fir Affer vu Gewalt asetzen.

An der Jury vum Präis soll de fréiere Futtballspiller a Brudder vum Weltmeeschter Sócrates, no deem de Präis benannt ass, Raí sëtzen, souwéi Vertrieder vun der franséischer Zeitung France Football, déi zënterhier all Joer de beschte Futtballspiller kréint a Vertrieder vun der Organisatioun Peace and Sport, déi mat Hëllef vum Sport gemengnëtzeg Projete lancéiert.

Domadder wäerten an Zukunft op der Ballon-d'Or-Gala ganzer siwe Präisser verdeelt ginn. Dëst Joer ginn d'Präisser iwwerdeems de 17. Oktober zu Paräis iwwerreecht. Follgend Präisser wäerten da verdeelt ginn:

Ballon d'Or - Präis fir de beschte Futtballspiller vum Joer

Ballon d’Or féminin - Präis fir déi beschte Futtballspillerin vum Joer

Jaschin-Präis - Präis fir de beschte Golkipp vum Joer

Kopa-Präis - Präis fir de beschten U21-Spiller vum Joer

Müller-Präis - Präis fir de Spiller, deen déi meeschte Goler am Joer geschoss huet

Sócrates-Präis - Präis fir de Spiller mam gréisste sozialen Engagement vum Joer