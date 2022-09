Aus Protest géint hiren Trainer, de Jorge Vilda, ass et an der spuenescher Nationalekipp vun den Dammen zu engem Masserécktrëtt komm.

Dem nationale Verband RFEF no hätten en Donneschdeg 15 Spillerinne vum Haaptthema mat änlechen E-Mailen hir Demissioun bekannt ginn. Esou laang d'Trainer-Ekipp weider u Bord bleiwe géif, géifen si net méi fir Spuenien op den Terrain lafen. Déi aktuell Situatioun géif hiren "emotionalen Zoustand" an hir "Gesondheet" negativ beaflossen.

Dem spuenesche Sender COPE no hunn d'Spillerinne Patri Guijarro, Mapi Leon, Sandra Panos, Aitana Bonmati, Mariona Caldentey, Ona Batlle, Lucia Garcia a Laia Aleixandri demissiounnéiert. Déi aktuell blesséiert Star-Spillerin Alexia Putellas géif allerdéngs net derzou gehéieren.

De Verband RFEF schéngt bis ewell awer net op d'Fuerderungen anzegoen an huet annoncéiert, d'Ekipp noutfalls mat Jugendspillerinnen opzefëllen, well dës ëmmerhin engagéiert a bereet wieren, fir hiert Land ze spillen. No spueneschem Recht kéint den A-Ekipp-Spillerinnen elo eng Spär vun zwee bis fënnef Joer bléien.