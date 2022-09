E Samschdeg den Owend ass den Optakt vun der neier Saison am Basket-Championnat. Och dës Saison kënnt Dir d'Matcher nees am Livestream suivéieren.

Schonn um 18.30 Auer spillt Walfer géint Hiefenech. Um 20 Auer respektiv um 20.30 Auer fänken dann déi aner Partië vum 1. Spilldag un. De Match tëscht der Arantia Fiels an dem Basket Esch gëtt mat Live-Commentaire an der RTL Sport Live Arena iwwerdroen.

Och bei den Dammen ass et den Optakt an déi nei Saison. Hei ass et um 1. Spilldag direkt de Spëtzematch tëscht der Résidence Walfer an dem T71 Diddeleng. Hei fannt Dir d'Livestreame vun de Matcher.

