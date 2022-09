De Weekend ass deen 3. Spilldag an der Axa League am Lëtzebuerger Handball.

Déi 5. Partien an der héchster Divisioun ginn um 20.15 Auer ugepaff. De Match Diddeleng géint Bierchem gëtt mat Live-Commentaire iwwerdroen.

Och bei den Dammen ass et deen 3. Spilldag. Hei ginn déi éischt Matcher um 18 Auer ugepaff. Och dës kënnt Dir an der RTL Sport Live Arena am Stream suivéieren.

