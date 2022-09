D'Ukrainesch Nationalekipp gewënnt kloer mat 5:0 an Armenien, wärend Norwegen nach net definitiv fir d'Liga A an der nächster Saison qualifizéiert ass.

Zum Ofschloss vum fënnefte Spilldag vun der UEFA Nations League ass et an der Liga A de Fernduell tëscht Spuenien a Portugal ëm Plaz 1. An der Liga B huet Norwegen et verpasst den Opstig an d'Liga A kloer maachen. Am nächste Match kënnt et zum entscheedenden Duell tëscht Norwegen a Serbien.

Liga A

Gupp 2:

Spuenien vs Schwäiz (20.45 Auer)

Tschechien vs Portugal (20.45 Auer)

Liga B

Grupp 1:

Armenien vs Ukrain 0:5

0:1 Tymchyk (22'), 0:2 Zubkov (57'), 0:3 Dovbyk (69'), 0:4 Ignatenko (81'), 0:5 Dovbyk (84')

Schottland vs Irland (20.45 Auer)

Grupp 2:

Israel vs Albanien (20.45 Auer)

An dëser Grupp stoung eigentlech och nach Island géint Russland um Programm, mee wéinst der russescher Invasioun an der Ukrain, ass déi russesch Ekipp vun alle Kompetitioune suspendéiert.

Grupp 4:

Slowenien vs Norwegen 2:1

0:1 Haaland (47'), 1:1 Sporar (69'), 2:1 (Sesko (81')

Serbien vs Schweden (20.45 Auer)

Liga C

Grupp 2:

Nordirland vs Kosovo 2:1

0:1 Muriqi (58'), 1:1 Whyte (82'), 2:1 Magennis (90'+3)

Zypern vs Griicheland (20.45 Auer)

