Nom 3:3 an der Tierkei spillen d'Rout Léiwen hire leschte Match an der Nations-League-Campagne heiheem géint Litauen.

No der staarker Prestatiounen a Goler vu Martins, Sinani a Rodrigues hu sech d’Rout Léiwen en Donneschdeg ee Punkt am Fatih-Terim-Stadion zu Istanbul erkämpft. De Fokus louch virum Match géint Litauen op der Recuperatioun vun de Spiller. Hannert dem Marvin Martins steet awer e klengt Fragezeichen.

Géint Litauen gouf et am Allersmatch auswäerts, duerch en Doublé vum Danel Sinani, eng 2:0-Victoire. Donieft treffen de Luc Holtz a seng Ekipp awer och op en alen Bekannten. Zanter Ufank dës Joers sëtzt de fréieren techneschen Direkter vun der FLF, Reinhold Breu, op der Trainerbänk vu Litauen. Litauen ass duerch den 1:1-Remis géint d’Färöer Inselen en Donneschdeg sécher aus der Liga C an d’Liga D vun der Nations League ofgestigen ass.

Am Fall vun enger Victoire géint Litauen hätten d'Rout Léiwen dann 11 Punkten op hirem Compte, esou vill wéi bis elo nach ni an enger Kompetitioun.

Dir kënnt de Match um Sonndeg vun 20.30 Auer un um RTL ZWEE, op RTL.lu an um Radio live suivéieren.