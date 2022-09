E Sonndeg den Owend stoungen déi éischt Matcher vum 6. Spilldag an der Nations League am Futtball um Programm.

E Sonndeg konnt sech Holland mat 1:0 géint d'Belsch duerchsetzen, domat qualifizéiere sech d'Hollänner fir de Final Four. Eng weider Natioun, där dat gelongen ass, ass Kroatien. Duerch d'3:1-Victoire géint Éisträich sécheren d'Kroate sech déi 1. Plaz an hirer Grupp. Wales an Éisträich steigen of an d'Liga B.

Liga A

Gupp 1:

Éisträich - Kroatien 1:3

0:1 Modric (6'), 1:1 Baumgartner (9'), 1:2 Livaja (69'), 1:3 Lovren (72')

Dänemark - Frankräich 2:0

1:0 Dolberg (33'), 2:0 Skov Olsen (39')

Grupp 4:

Wales - Polen 0:1

0:1 Swiderski (57')

Holland - Belsch 1:0

1:0 van Dijk (73')

Liga C

Grupp 1:

Lëtzebuerg - Litauen 1:0

1:0 Gerson Rodrigues (89')

Färöer Inselen - Tierkei 2:1

1:0 Davidsen (51'), 2:0 Edmundsson (59'), 2:1 Gürler (89')

Grupp 3:

Slowakei - Belarus 1:1

0:1 Bakhar (45'), 1:1 Zrelak (65')

Aserbaidjan - Kasachstan 3:0

1:0 Marochkin (66'), 2:0 Ozobic (74'), 3:0 Nuriev (90+1')

Liga D

Grupp 1:

Moldawien - Liechtenstein 2:0

1:0 Stana (90+2'), 2:0 Stana (90+4')

Andorra - Lettland 1:1

0:1 Gutkovskis (50'), 1:1 Rosas Ubach (88')

