D'Miami Dolphins an d'Philadelphia Eagles bleiwe weiderhin ongeschloen. D'Raiders an d'Texans mussen ëmmer nach op hir éischt Victoire waarden.

En extrem spannenden a serréierte Match hunn d'Spectateuren zu Miami gesinn. Béid Ekippen hunn op engem héijen Niveau gespillt a sech géigesäiteg gutt egaliséiert, soudatt et no den éischten zwee Véierel 14:14 stoung. Am drëtte Véierel konnte sech d'Männer vun de Buffalo Bills eng liicht Avance vun dräi Punkten erausspillen, soudatt d'Dolphins am leschte Quarter gefuerdert waren, wa si de Match virun eegenem Publik net verléiere wollten. D'Männer vu Miami hunn am leschte Véierel alles ginn an dëse mat 7:2 fir sech entscheet, soudatt si de Match um Enn mat 21:19 gewanne kënnen. Et ass déi zweete Kéier hannerteneen, datt d'Dolphins am leschte Véierel de Match dréinen.

D'LA Chargers hu sech doheem kloer misse géint d'Jacksonville Jaguars geschloe ginn. No engem éischte Véierel, an deem keng Formatioun e Punkt markéiere konnt, sinn d'Chargers am zweete Véierel scho ferm ënnert d'Rieder komm. Nom drëtte Véierel louchen d'Jongen aus der Hollywood-Stad scho mat 10:31 zréck. Am leschte Quarter konnten d'Chargers de Jaguars guer näischt méi entgéintsetzen, soudatt et um Enn aus hirer Siicht 10:38 stoe sollt. De Man of the Match war hei den Trevor Lawrence, deen dräi Touchdowns markéiere konnt.

Och déi gutt Ophueljuegd vun den Tampa Bay Buccaneers konnt um Enn näischt méi un hirer Néierlag géint d'Green Bay Packers änneren. Tampa Bay ass allerdéngs och denkbar schlecht an de Match gestart. An der Hallschent vum Match louche si mat 3:14 zréck. Déi Mannsten hätten hei nach domadder gerechent, datt d'Buccaneers nach eng Kéier zréckkomme kënnen, mä nodeems si den drëtte Véierel mat 3:0 fir sech entscheede konnten ass bei e puer Supporteren nees d'Hoffnung zréckkomm. Am leschte Quarter hunn d'Buccaneers nach eng Kéier alles ginn an hunn all hir Kräfte mobiliséiert. Um Enn hu si nach eng Kéier sechs Punkte markéiere kënnen, hir "2-Point-Conversion" krute si awer net duerch. Dëst war allerdéngs net genuch, fir de Match ze dréinen, soudatt si de Match mat 12:14 verléieren.

Beim Match Chiefs géint Colts kruten d'Spectateuren en extrem serréierte Match an eng grouss Iwwerraschung gebueden. Den éischte Véierel konnten d'Colts mat engem Punkt Ënnerscheed fir sech entscheeden, ier datt d'Chiefs nom zweete Véierel mat véier Punkten a Féierung goe konnten. Den drëtte Véierel ass dunn 3:3 ausgaangen. Deemno sinn d'Chiefs mat engem 17:13 an de leschte Véierel gaangen, mä do sollten d'Kaarten nach eng Kéier nei gemëscht ginn. D'Colts hunn nach eng Kéier voll opgedréint a siwe Punkte gemaach, wougéint d'Chiefs net ee Punkt markéiere konnten. Um Enn dréinen d'Colts domadder am leschte Quarter nach de Match a gewannen doheem mat 20:17 géint d'Chiefs.

All d'Resultater am Iwwerbléck:

Pittsburgh Steelers - Cleveland Browns 17:29

New Orleans Saints - Carolina Panthers 14:22

Houston Texans - Chicago Bears 20:23

Detroit Lions - Minnesota Vikings 24:28

Baltimore Ravens - New England Patriots 37:26

Cincinnati Bengals - New York Jets 27:12

Las Vegas Raiders - Tennessee Titans 22:24

Philadelphia Eagles - Washington Commanders 24:8

Los Angeles Rams - Arizona Cardinals 20:12

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks 27:23

San Francisco 49ers - Denver Broncos 10:11

An der Nuecht op den Dënschdeg spillen nach d'Dallas Cowboys géint d'New York Giants. D'Giants sinn nach just eng vun dräi Ekippen, déi bis ewell nach kee Match verluer hunn.