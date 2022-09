E Méindeg den Owend war et d'Suite vun de Matcher vum leschte Spilldag an der Nations League am Futtball.

Am Grupp 3 vun der Liga A ass et tëscht Ungarn an Italien ëm d'Gruppevictoire gaangen an domadder ëm d'Qualifikatioun fir d'Playoffs. Italien qualifizéiert sech fir d'Final Four.

Donieft war et hei och nach d'Partie tëscht England an Däitschland. Do ass et ëm näischt méi gaangen, well d'Englänner scho virdrun als Ofsteiger feststoungen. Trotzdeem koum et zu enger spannender Partie am Wembley Stadion mat um Enn engem Remis.

D'Liga A

Grupp 3:

England-Däitschland 3:3

0:1 Gündogan (53'), 0:2 Havertz (67'), 1:2 Shaw (71'), 2:2 Mount (76'), 3:2 Kane (83'), 3:3 Havertz (87')

Ungarn-Italien 0:2

0:1 Raspadori (27'), 0:2 Dimarco (52')

