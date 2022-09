An deenen zwou éischte Partien haten déi jonk Rout Léiwe 4:4 géint d‘Tierkei an 0:0 géint Bulgarien gläichgespillt.

D'Ekipp vum FLF-Nationaltrainer Mario Mutsch huet am EM-Qualifikatiounstournoi a Bulgarien en Dënschdeg den drëtten an decisive Match 1:0 géint den Aserbaidjan gewonnen. Um Enn steet d‘Lëtzebuerger U19 op der zweeter Plaz an der Tabell, hannert der Tierkei, an ass wéi gesot domat an der nächster Ronn.