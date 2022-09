E Méindeg den Owend war et den Ofschloss vun de Matcher vum leschte Spilldag an der Nations League am Futtball.

Spuenien konnt sech en Dënschdeg duerch e spéide Gol vum Alvaro Morata géint Portugal duerchsetzen an iwwerhëlt d'Portugisen domat an der Tabell, fir sech fir de Final Four ze qualifizéieren. Nieft de Spuenier stinn och nach Kroatien, Italien an Holland an der Ronn vun de leschte 4. Liga A Grupp 2: Portugal - Spuenien 0:1

0:1 Morata (88') Schwäiz - Tschechien 2:1

1:0 Freuler (29'), 2:0 Embolo (30'), 2:1 Schick (45') Liga B Grupp 1 Irland - Armenien 3:2

1:0 Egan (18'), 2:0 Obafemi (52'), 2:1 Dashyan (71'), 2:2 Spertsyan (73'), 3:2 Brady per Eelefmeter (90+1') Ukrain - Schottland 0:0 Grupp 2: Albanien - Island 1:0

1:0 Lenjani (35') Grupp 4: Norwegen - Serbien 0:2

0:1 Vlahovic (42'), 0:2 Mitrovic (54') Schweden - Slowenien 1:1

0:1 Sesko (28'), 1:1 Forsberg (42') Liga C Grupp 2: Griicheland - Nordirland 3:1

1:0 Pelkas (14') 1:1 Lavery (18'), 2:1 Masouras (55'), Mantalos (80') Kosovo - Zypern 5:1

1:0 Muslija (22'), 2:0 Rrudhani (45+1'), 3:0 Rashani (46'), 4:0 Muriqi (52'), 4:1 Roberge (81'), 5:1 Muriqi (84') All d'Resultater an d'Statistike vun de Matcher