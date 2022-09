Op hirem Instagram-Account huet d'Katrina Matthews eng Story gepost, op där ee gesäit, datt si eng Halskraus unhuet an uerg Wonnen am Gesiicht huet.

Dës Blessure soll sech d'Katrina Matthews, déi zwee Mol den Ironman gewanne konnt, beim Training fir dës Kompetitioun zougezunn hunn. Dem Triathlet Patirck Lange no sollen d'Matthews an hien op enger Strooss mam Vëlo ënnerwee gewiescht sinn. Op eemol soll en Auto, deen aus der Géigerichtung komm ass, d'Spuer gewiesselt hunn an d'Matthews mat héijer Vitesse touchéiert hunn. D'Matthews wier sengen Aussoen no nom Accident vu sech gewiescht an hätt missen direkt medezinesch versuergt ginn.

De Mann vum Matthews huet iwwert Instagram allerdéngs Entwarnung ginn a gesot, datt et dem Matthews den Ëmstänn entspriechend gutt géif goen an datt hien hoffe géif, datt seng Fra ouni längerfristeg Blessuren dovu kéim. Allerdéngs kann d'Matthews elo net un der Ironman-Weltmeeschterschaft zu Kona op Hawaii deelhuelen. Domadder wäert eng vun de gréisste Favoritinnen op d'Victoire beim Ironman bei den Dammen net un de Start goen.