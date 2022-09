Eng 2. Plaz an der Tabell a mat 11 Punkten de beschten 2. vun de 4 Gruppen an der League C. Dat ass de Bilan vun de Roude Léiwen an der Nations League.

Dës gutt Leeschtung ka fir d'Lëtzebuerger eventuell dofir suergen, datt eng Dier opgeet, fir sech fir d'Europameeschterschaft am Joer 2024 ze qualifizéieren: Europameeschterschaft 2024 - Lëtzebuerg mat Chancen D'Europameeschterschaft ass 2024 an Däitschland. Den Organisateur ass automatesch fir d'Schlussphas qualifizéiert. Iwwer déi normal Qualifikatioun, kënne vun deenen aneren 53 Verbänn, sech der nach 20 iwwert den normale Wee vun der Gruppephas qualifizéieren. Dofir muss een um Enn op der éischter oder zweeter Plaz vun der Tabell stoen. Géifen d'Jonge vum Luc Holtz dat packen, da wiere si logescherweis an Däitschland mat dobäi. Ass dat allerdéngs net de Fall, da geet awer villäicht eng aner Dier op. Nämlech da wann eng Ekipp, déi d'Nations League op der éischter Plaz an der League C ofgeschloss huet, sech um direkte Wee fir d'EM qualifizéiert. Dës Länner sinn d'Tierkei, de Kasachstan, Georgien oder den Europameeschter vun 2004, Griicheland. Wann elo eng vun deenen Ekippen sech fir d'EM qualifizéiert, da spillt Lëtzebuerg eng Halleffinall géint eng vun deenen dräi aneren Ekippen. Am Fall vun engem Succès, spillt Lëtzebuerg da géint déi Ekipp, déi déi zweet Halleffinall fir sech konnt entscheeden. De Gewënner vun der Final huet deen Ament den Ticket fir d'Europameeschterschaft an der Täsch. Dës Matcher ginn awer réischt no der normaler EM-Qualifikatioun gespillt. D'Auslousung vun de verschiddene Gruppe fir d'EM-Qualifikatioun ass e Sonndeg zu Nyon an der Schwäiz.