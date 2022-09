Wéi laang den Urs Fischer elo e Kontrakt bei Berlin huet, gouf allerdéngs net kommunizéiert. De Kontrakt vum 56 Joer ale Schwäizer wier soss 2023 ausgelaf.

Zënter 2018 ass de Fischer Trainer bei den "Eisernen". Direkt a senger éischter Saison zu Berlin ass hie mat Union an déi éischt däitsch Bundesliga opgestigen. Duerno konnt hie sech an der éischter Bundesliga-Saison mam Veräin aus Berlin an der Bundesliga halen a sech an der Saison drop fir d'Conference League qualifizéieren. D'lescht Saison konnt hie mam Veräin dëst Resultat nach eng Kéier toppen a sech fir d'Europa League qualifizéieren.

Och dës Saison schéngt bei Union Berlin nees alles wéi geplangt ze lafen. No 7 Spilldeeg steet d'Ekipp vum Schwäizer Trainer an der Bundesliga no 5 Victoiren an 2 Remisen op der éischter Plaz mat 17 Punkten. Domadder huet Union Berlin den Ament en 2-Punkte-Virsprong op den Zweetplacéierte Borussia Dortmund.