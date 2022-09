Den argentineschen Trainer, deen de franséische Veräi vun der Südküst am Joer 2015 verlooss huet, wëll elo 3 Milliounen Euro Schuedenersatz kréien.

Dem Bielsa sengen Affekoten no hätt de franséische Veräi sech net un dat gehalen, wat am Kontrakt ausgemaach war. Esou hätt de Bielsa, nodeems hien déi éischte Saison erfollegräich mat Marseille ofgeschloss hat, eng Gehaltserhéijung vu 25 Prozent ze gutt gehat. Dës wollten déi Verantwortlech vum Veräin dem Bielsa allerdéngs net ginn. Dowéinst huet dësen an der Mëtt vun der Saison säi Kontrakt gekënnegt a sech en anere Veräi gesicht.

Allerdéngs wier duerch deen onelegante Récktrëtt e massiven Image-Schued entstanen, well hien als eenzegen de schwaarze Péiter zougestach krut an de Veräin an där Zäit, guer net fir de Récktrëtt responsabel gemaach ginn ass. Dowéinst hätt de Bielsa réischt am Joer 2017 en néie Veräi fonnt.

Elo wéilt de Bielsa déi 25 Prozent souwéi den anere Schued, deen dowéinst entstanen ass, ausbezuelt kréien. Dëst wieren ongeféier 3 Milliounen Euro.

De President vu Marseille, de Vincent Labrune, huet iwwerdeems beim Geriicht ugefrot, fir d'Uklo falen ze loossen, well hien de Bielsa wéinst dëser Saach scho kontaktéiert hätt. Decisioun an dëser Affär soll de 27. Januar falen.