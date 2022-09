Viru kuerzem gouf beim Escher Traditiounsveräin en neie Kommitee gewielt. Och de President un der Spëtzt vum Veräin op der Grenz huet gewiesselt.

De Marc Theisen ass den neie Mann un der Spëtzt vum Escher Traditiounsclub. Zanter engem Joer ass de fréiere COSL-President am Comité vun der Jeunesse vertrueden. Elo gëllt fir hien, de Veräi vun der Grenz nees zréck a méi roueg Gewässer ze manövréieren.

Den neie President Marc Theisen: "Wann een awer gewëss Ambitioune wëll hunn, da brauch ee Suen an et gëtt ëmmer méi schwéier, fir un dës Suen ze kommen. Mir kucken, fir datt mir e Pool u Sponsore ronderëm eis sammele kënnen. Mir mussen och kucken, fir onsen Image vum Veräi besser ze verkafen."

Op der Grenz goufen d'Supporter iwwert vill Joren ewech verwinnt. 28 Championstitele konnt d'Jeunesse an hirer Veräinsgeschicht bis ewell feieren. Dee leschte läit mëttlerweil eng Dose Joren zréck. An der aktueller Saison hunn déi Schwaarz-Wäiss aus siwe Matcher sechs Punkte geholl. Vill ze wéineg fir de Veräin a fir seng trei Supporter. An der Tabell stinn déi Escher domadder nëmmen op enger Barrageplaz, woumat si absolut net zefridde kënne sinn.

Den Trainer Henri Bossi: "Am Ufank hate mer och nach deen een oder anere Verletzten. De physesche Punkt hu mer elo an de Grëff krut. Mir hunn elo och d'Ofwier an d'Mëttelfeld gutt opgestallt. Bei ons musse mer nach um Ofschloss schaffen."

An der Wanterpaus wëlle sech déi Escher an der Offensiv nach mat zwee neie Spiller verstäerken. Dëst mam Zil, fir net aus der Nationaldivisioun erauszefalen. Eng Fusioun mam Noper Fola, déi an de soziale Medien e puer Mol erwäänt gouf, wär ablécklech awer keen Thema, souwuel bei der Jeunesse ewéi och op der Fola.