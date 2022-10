E Samschdeg den Owend ass et den Optakt vum 2. Spilldag an der héchster Divisioun am Basket-Championnat.

De Vizechampion T71 Diddeleng kritt hei Besuch vun der Résidence Walfer. D'Partie gëtt mat Live-Commentaire iwwerdroen. Donieft kënnt et nach zum Derby tëscht Hiefenech an der Fiels. De Livestream vu weidere Matcher aus der LBBL an der RTL Sport Live Arena De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena D'Tabell vun der LBBL