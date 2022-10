An der NFL stoung de 4. Spilldag um Programm, wou ënnert anerem de Weekend zu London och den éischte Match fir dës Saison an Europa gespillt ginn.

Minnesota Vikings - New Orleans Saints 28:25

Am Tottenham Stadium zu London koum et zum Duell tëscht de Minnesota Vikings an den New Orleans Saints. Et war een turbulente Match mam besseren Enn schlussendlech fir d'Vikings, déi mat 28:25 gewannen. Virun allem war et eng spannend Schlussphas. 5 Minutte viru Schluss sinn d'Vikings duerch en Touchdown vum Justin Jefferson a Féierung gaangen. Dono sinn d'Kickere vu béiden Ekippen an de Fokus gerutscht. Béid Kickere konnten nämlech jeeweils nach e Field Goal eraschéissen. 2 Sekonne virum Enn vum Match hat dunn de Kicker vun de Saints, de Will Lutz, d'Chance, mat engem Field Goal aus 61 Yards eng Verlängerung ze erzwéngen. De Kick sollt awer net eragoen, esou datt d'Vikings de Match gewannen. De wuel beschte Mann um Terrain war de Vikings-Receiver Justin Jefferson mat 147 Receiving Yards an engem Rushing-Touchdown.

Kansas City Chiefs - Tampa Bay Buccaneers 41:31

Am Spëtzematch tëscht de Kansas City Chiefs an den Tampa Bay Buccaneers stounge sech d'Star-Quarterbacke Patrick Mahomes (249 Yards, 3 Touchdowns, 1 Interception) an Tom Brady (385 Yards, 3 Touchdowns) géigeniwwer. Reng op d'Statistike vun deenen zwee Spiller gekuckt, géing een de Bucs-Quarterback Tom Brady vir gesinn, ma de Match gouf allerdéngs vun de Kansas City Chiefs gewonnen, dat well si och hiert Lafspill etabléiert kruten. Virop war et do de Clyde Edwards-Helaire, dee mat 92 Rushing-Yards an 1 Rushing-Touchdown ze iwwerzeege wousst. Am Ganze koumen d'Chiefs op 189 Rushing-Yards, iwwerdeems et der bei de Bucs nëmmen 3 Rushing-Yards waren.

Buffalo Bills - Baltimore Ravens 23:20

Zu Baltimore koum et zu engem weideren Duell tëscht zwou Ekippen, déi sech dës Saison grouss Hoffnunge maachen an och hei huet ee virop zwee ganz staark Quarterbacken. Allerdéngs gouf de Match iwwer wäit Strecke vu béiden Defensen dominéiert. De Bills-Quarterback Josh Allen huet nëmmen 19 vu 36 Passen un de Mann bruecht, dat fir 213 Yards an een Touchdown. Ganz am Ufank vum Match hat hie schonns eng Interception geheit. Säi Géigeniwwer, de Lamar Jackson, koum iwwerdeems just op 144 Passing-Yards, een Touchdown an huet awer zwou Interceptions geheit. An der Paus louchen d'Ravens mat 20:10 am Avantage, an der zweeter Hallschent ass du bei der Heemekipp awer guer näischt méi gaangen, esou datt d'Bills sech um Enn knapps mat 23:30 duerchsetze konnten.

All d'Matcher am Iwwerbléck

Miami Dolphins - Cincinnatti Bengals 15:27

Cleveland Browns - Atlanta Falcons 20:23

Buffalo Bills - Baltimore Ravens 23:20

Washington Commanders - Dallas Cowboys 10:25

Seattle Seahawks - Detroit Lions 48:45

Los Angeles Chargers - Houston Texans 34:24

Tennessee Titans - Indianapolis Colts 24:17

Chicago Bears - New York Giants 12:20

Jacksonville Jaguars - Philadelphia Eagles 21:29

New York Jets - Pittsburgh Steelers 24:20

Arizona Cardinals - Carolina Panthers 26:16

Denver Broncos - Las Vegas Raiders 23:32

New England Patriots - Green Bay Packers 24:27

An der Nuecht op en Dënschdeg ass et nach d'Partie tëscht de Los Angeles Rams an de San Francisco 49ers.