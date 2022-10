De Mëssbrauch-Skandal am US-Dammefuttball breet sech weider aus, nodeems e Méindeg d'Resultater vun der Enquêtëkommissioun presentéiert goufen.

D'Resultater wiere schockéierend esou d'Sally Q. Yates, déi d'Enquêtëkommissioun geleet huet. Am Bericht, deen 172 Säiten huet, geet et ëm "verbal an emotional Gewalt, sexistesch Sprooch, onerwënscht sexuell Avancen, Beréierungen an erzwongene Geschlechtsverkéier".

Yates an hire Kommissioun hu mat méi wéi 2.000 Spillerinnen aus der Profiliga NWSL geschwat, dorënner och eng Partie Nationalspillerinnen. Mëssbrauch an der NWSL wier déif verwuerzelt an hätt eng enorm grouss Envergure, sot d'Yates. Hir Kommissioun hätt festgestallt, datt "systematesche Mëssbrauch a sexuellt Feelverhalen" un de Dagesuerdnung wieren.

"D'Spillerinnen, déi hir Geschichten erzielt hunn, hu grousse Courage gewisen. Elo ass un der Zäit, datt d'Institutiounen, déi se bis elo am Stach gelooss hunn, hinnen nolauschteren an eng Reform aleeden, fir si ze schützen.", esou nach d'Kommissiounscheffin, déi domat un d'Veräiner, d'Liga-Verantwortlech an de Verband US Soccer appelléiert.

D'Resultater vun der Enquête wieren immens verstéierend, sot d'Cindy Parlow Cone, d'Presidentin vun US Soccer, déi als Spillerin mat der Nationalekipp Weltmeeschterin an Olympiagewënnerin gouf. Den am Rapport beschriwwene Mëssbrauch wier net ze akzeptéieren an dierft a kengem Beräich vum Liewen eng Plaz hunn. "US Soccer wäert alles dofir maachen, datt Spillerinnen op all Level eng sécher Plaz kréien."