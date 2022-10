Dës Woch spillt d'Lëtzebuerger U17-Dammennationalekipp heiheem ee Qualifikatiounstournoi fir d'Europameeschterschaft an Estland.

An der Liga B am Grupp 1 kritt et d'Ekipp vum Dan Santos mat Georgien, Wäissrussland an Armenien ze dinn. D'Zil fir déi jonk rout Léiwinnen ass, déi 1. Plaz an dësem Grupp ze erreechen, fir dann am Februar/Mäerz sech an der Liga A géint déi bescht U17-Ekippen ze moossen.

Ouni d'Spillerinnen aus dem Ausland huet sech d'Lëtzebuerger U17-Dammennationalekipp d'lescht Woch intensiv am FLF-Dom zu Monnerech op d'Matcher géint Georgien, Wäissrussland an Armenien preparéiert. Eigentlech steet den Dan Santos bei der U17 an der Responsabilitéit. Fir dës Campagne soll d'Co-Trainerin Cristina Correia awer d'Cheffin un der Ausselinn sinn. Fir si ass et méiglech, een Tour weiderzekommen.

D'Spillerinnen aus dem Ausland stousse e Méindeg bei d'Ekipp. D'Entwécklung vun de Meedercher steet bei esou Campagnë ganz kloer am Virdergrond. D'Lännermatcher op héchstem Niveau droen dozou bäi, datt d'Meedercher Erfarunge sammelen. Eppes, vun deem op laang Dauer och d'Dammen-A-Nationalekipp ka profitéieren. Mat ënner anerem dem Emma Goetz an dem Charlotte Schmit si schonn zwou Spillerinnen Deel vum A-Kader. Ee Prozess, dee weider gedriwwe soll ginn.

De Lëtzebuerger Dammefuttball huet net nëmmen duerch déi gutt Leeschtungen a Resultater vun der A-Nationalekipp an deene leschte Joren ee rise Schrëtt no vir gemaach. Dat ass och bei de Spillerinnen net onbemierkt bliwwen.

En Dënschdeg um 19 Auer kritt et Lëtzebuerg zu Biissen mat Georgien ze dinn. En Donneschdeg um 17 Auer geet et dann zu Munneref géint Wäissrussland, ier dann e Méindeg de Match géint Armenien um 19 Auer zu Hesper virun der Dier steet.