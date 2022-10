Et ass eng Première fir Lëtzebuerg. Nach ni huet ee Lëtzebuerger Sprangreider et fäerdeg bruecht, fir an d'Top 50 vun der Welt ze kommen.

Dat ass awer elo dem Victor Bettendorf gelongen, deen an der neister Weltranglëscht op der 45. Plaz gefouert gëtt. Hien huet dëst Joer ënnert anerem den CSI4* Grand-Prix zu St. Tropez konnte gewannen.