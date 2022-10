E Mëttwoch den Owend ass et d'Suite vun de 1/16-Finallen an der Coupe de Luxembourg am Basket.

De Spëtzematch tëscht Diddeleng a Steesel kënnt Dir am Livestream an der RTL Sport Live Arena suivéieren. Béid Veräiner hunn d'lescht Joer den Titel am Championnat ënnert sech ausgemaach. Steesel hat hei dat bessert Enn fir sech. De Programm vun all de Livestreamen aus der RTL Sport Live Arena