Donieft gouf et héich Victoirë fir Manchester City an Chelsea. De PSG léisst dogéint zu Lissabon Punkte géint Benfica leien.

Am Grupp G hu sech Dortmund a Manchester City kloer duerchgesat. Chelsea huet am Spëtzematch vum Grupp E géint den AC Mailand d'Iwwerhand behalen. Op Plaz 1 an deem Grupp ass awer RB Salzburg.

Fir Leipzig gouf et iwwerdeems am Grupp F den éischte Succès. Real Madrid huet sech knapp géint Donezk behaapt. Am Grupp H huet de PSG bei Benfica just gläich gespillt. Juventus huet déi éischt Victoire géint Haifa gefeiert.

Grupp G

FC Sevilla - Borussia Dortmund 1:4

0:1 Guerreiro (6'), 0:2 Bellingham (41'), 0:3 Adeyemi (43'), 1:3 En-Nesyri (51'), 1:4 Brandt (75')

Bescht Zeenen aus dem Match Sevilla - Dortmund. No 90 Minutten huet sech Sevilla misse mat 1:4 géint Dortmund geschloe ginn.

Dortmund ass gutt an de Match gestart an de Guerreiro huet mat der 1. Chance vum Spill den 1:0 fir seng Faarwe markéiert. No engem Solo iwwert déi lénks Säit huet de Portugis de Ball mat engem secke Schoss an de Filet gesat. Sevilla huet awer reagéiert an huet sech gutt Geleeënheeten erausgespillt. No 20 Minutte war et en animéierte Match, wou béid Ekippen et verpasst hunn, aus hire grousse Chancen e Gol ze markéieren. Kuerz virun der Paus hunn d'Gäscht d'Raim an der Ofwier ausgenotzt. Fir d'éischt huet de Bellingham d'Féierung verduebelt, éier den Adeyemi den drëtte Gol markéiert huet.

An der Paus louch de BVB mat 3:0 zu Sevilla vir.

No der Paus war de BVB net ganz konzentréiert a Sevilla huet duerch den En-Nesyri d'Resultat verkierzt. D'Spuenier hunn alles probéiert, fir méi no erunzekommen. Obwuel Sevilla sech Chancen erausspille konnt huet Dortmund an der 75. Minutt den Deckel op d'Partie gemaach. Sevilla konnt näischt méi dogéint setzen an huet um Enn verdéngt mat 1:4 géint Dortmund de Kierzere gezunn.

Manchester City - Kopenhagen 5:0

1:0 Haaland (7'), 2:0 Haaland (32'), 3:0 Khocholava (39', Selbstgol), 4:0 Mahrez (55', Eelefmeter), 5:0 Alvarez (76')

Manchester City huet sech mat 5:0 géint Kopenhage behaapt.

Grupp E

RB Salzburg - Dinamo Zagreb 1:0

1:0 Okafor (71', Eelefmeter)



Chelsea - AC Mailand 3:0

1:0 Fofana (24'), 2:0 Aubameyang (56'), 3:0 James (62')

Zagreb huet mat 0:1 zu Salzburg verluer an Chelsea konnt sech souverän mat 3:0 géint den AC Mailand duerchsetzen.

Grupp F

RB Leipzig - Celtic Glasgow 3:1

1:0 Nkunku (27'), 1:1 Jota (47'), 2:1 Silva (64'), 3:1 Silva (77')

Real Madrid - Donezk 2:1

1:0 Rodrygo (13'), 2:0 Vinicius Junior (28'), 2:1 Zubkov (39')

Leipzig huet sech 3:1 géint Celtic behaapt. Real Madrid huet géint Donezk 2:1 gewonnen

Grupp H

Benfica - PSG 1:1

0:1 Messi (22'), 1:1 Danilo (41', Selbstgol)

Juventus - Maccabi Haifa 3:1

1:0 Rabiot (35'), 2:0 Vlahovic (50'), 2:1 David (75'), 3:1 Rabiot (83')

De PSG spillt zu Lissabon just 1:1 gläich. Juventus huet déi éischt Victoire gefeiert.

All d'Resultater am Iwwerbléck

