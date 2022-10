No engem 2:3 am Retourmatch géint Stockholm war d'Aventure fir déi jonk Spiller vum Racing eriwwer.

Viru ronn 500 Spectateuren huet d'U19-Ekipp vum Racing sech missen am Retour-Match mat 2:3 géint AIK Stockholm geschloe ginn. No der 0:5 Néierlag a Schweden war d’Zil, sech esou gutt wéi méiglech aus der Affär ze zéien an dat ass de Stater och gelongen. An der éischter Hallschent hate béid Ekippe gutt Goalchancen, mä et ass mat engem 0:0 an d'Kabinne gaangen.

Nom Säitewiessel huet ee gemierkt, datt bei der Lokalequipe d'Championnat eréischt ugefaangen huet an datt Stockholm voll an der Saison ass. De Rhythmus huet beim Racing nogelooss an d'Schweden hu konstant mat der selwechter Intensitéit gespillt. Duerch zwee Goler vum Fesshaie an engem vum Granath war Stockholm no 71 Minutten 3 Goler am Avantage. D'Spiller vum Racing hunn awer gewisen, datt se net nëmmen Futtball spille kënnen, mä och bis zum Schluss alles ginn. Um Enn hunn zwee Goler vum Machado all d'Efforte vum Racing och belount.